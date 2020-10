PREDIKSI Skor Manchester United Vs Tottenham Minggu 4 Oktober 2020, Cek H2H Man United Vs Tottenham

SIMAK ULASAN PREDIKSI Skor Manchester United Vs Tottenham Minggu 4 Oktober 2020 berikut ini. Cek H2H Man United Vs Tottenham / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Man United Vs Tottenham adalah satu di antara laga big match yang akan tersaji dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2020/20201 pekan ke 4 malam ini.

Duel antara Manchester United Vs Tottenham Hotspur tersebut dalam jadwal Liga Inggris malam ini akan dilangsungkan pada Minggu 4 Oktober 2020.

Di mana kick off akan mulai pada pukul 22.30 WIB jelang tengah malam nanti.

• UPDATE Klasemen Liga Inggris Usai Hasil Chelsea Vs Crystal Palace, Ben Chilwell Dkk Ungguli Arsenal

Label Big Match yang ada dalam laga ini tentunya membuat duel antara Man United Vs Tottenham menjadi laga yang potensial menyajikan berbagai drama seru.

Siapa kira-kira yang akan memenangi pertandingan kali ini?

Prediksi Skor Manchester United Vs Tottenham Nanti Malam, Simak Ulasan Head to Head Man United Vs Tottenham

Prediksi skor Manchester United Vs Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke 4 nanti malam satu di antaranya bisa dilihat dari rekor Head to Head alias H2H pertandingan kedua tim.

Dirangkum dari laman Soccer24, The Red Devils alias Setan Merah (julukan Manchester United) relatif punya rekor lebih baik ketimbang Tottenham Hotspur.

Dari rekor hasil Manchester United Vs Tottenham dari lima pertemuan terakhir keduanya, Manchester United tampil mendominiasi soal angka kemenangan.

Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu tercatat meraup tiga kemenangan dan satu seri.

• UPDATE Skor Liga Inggris Hasil Chelsea Vs Crystal Palace Liga Primer Inggris 2020, Aksi Ben Chilwell