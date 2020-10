Vivi Sampaikan Makna Seorang Penulis dan Sejarah Wisata Kampung Tambelan Sampit Kota Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Literasi di Kalbar belakangan mulai menggeliat, penulis-penulis lokal mulai bermunculan, namun yang menjadi kendala adalah sulitnya menembus penerbit mayor.

Hadir di Triponcast (Tribun Pontianak Official Podcast) yang merupakan satu dari penulis lokal Kalbar, Vivi Al Hinduan, yang tetap produktif meski menerbitkan buku secara indie.

"Saya telah menulis sejak tahun 2005, jadi sudah 20 tahun. Untuk buku, sampai saat ini ada tujuh buku yang telah saya terbitkan, dan akhir tahun 2017, tepatnya bulan November saya meluncurkan tiga buku sekaligus," katanya, dalam Triponcast, Sabtu 3 Oktober 2020.

Pada tahun yang sama dirinya juga telah menerbitkan 3 buku sekaligus yakni: Novel The Sounds of Silence, antologi cerpen & buku non Fiksi berjudul The Other Side of Ba Alawy.

Menurutnya, Tantangan yang dialami sebagai penulis lokal di Kalbar adalah kesulitan menerbitkan buku karena sampai saat ini dia mengatakan semua penerbitan di Kalbar masih indie.

"Artinya menerbitkan buku harus bayar percetakan, beda dengan penerbit mayor yang menggunakan sistem royalti, kita tinggal kirim naskah," tuturnya.

Dijelaskannya pula, dalam penerbitan mayor, penulis hanya tinggal duduk manis menunggu royalti begitu naskah lulus seleksi oleh editor, ada juga sistem beli putus, di mana penerbit membayar hanya sekali dengan penulis, selanjutnya jika ingin cetak ulang, tergantung pada penulisnya.

Dirinya mengaku, telah menghasilkan 8 buku diantaranya (3 antologi cerpen, 1 antologi artikel, 1 novel, dan 3 non Fiksi). Dalam storial 1 buku non Fiksi berjudul *Mari Latihan Menulis* juga dikaryakan bagi pemula & novel berjudul Lola: the journey of a jomblo journalist yang secara abstrak ia buat karena panggilan hati.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam menulis ialah banyak membaca. Dengan banyaknya membaca, ia akan tahu apa saja yang akan dibuat, ditulis dan dikembangkan ide.

Ia juga menjelaskan, bahwa hobi menulis tidaklah instan didapatkannya. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin mulai dari menulis buku, cerpen, cerita non fiksi bahkan karya tersebut disebar luaskan olehnya ke media-media untuk di ekspos dan karyanya tersebut sudah terbit beberapa kali di media nasional.

Dibalik kiprahnya sebagai seorang penulis, Vivi juga aktif dalam berorganisasi. Ia saat ini diamanatkan sebagai ketua Pokdarwis Kelurahan Tambelan Sampit Pontianak Timur .

Ia juga sebagai pelopor dan pembentuk dari komunitas Enggang Khatulistiwa yang sudah berdiri dari 28 Maret 2017. Adapun progja yang saat ini sudah dilakukan olehnya ialah memberi semangat kepada para anggota dan masyarakat sekitar untuk melestarikan budaya daerah agar menjadi potensi wisata yang akan disahkan khususnya di Kota Pontianak.

"Kampung Tambelang Sampit mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya kuliner khas tradisional, pembuatan alat musik tar dan penyair turun temurun, Tundang Melayu, serta pusat sejarah yang berada di Tambelan Sampit tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, teman-teman bisa menyaksikan langsung pengalaman unik dari Vivi Al Hinduan dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Pontianak yang akan diresmikan dan akan menaikkan taraf hidup masyarakat setempat lewat karya dan sejarahnya di Instagram dan Facebook @Tribunpontianak dan Tribun Pontianak Interaktif. (*)