PUBG Mobile Tema BLACKPINK Resmi Rilis - Cara Dapat Hadiah Eksklusif hingga Lagu Lovesick Girl 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PUBG Mobile melakukan penambahan fitur terkait kolaborasi eksklusifnya dengan girlband k-pop BLACKPINK yang pada hari ini meluncurkan album terbaru mereka.

Bersamaan dengan peluncuran album BLACKPINK yang bertajuk "The Album" pada Jumat (2/10/2020) hari ini, PUBG Mobile turut menambah fitur berupa lagu girlband tersebut ke dalam game.

Saat akan bermain dan login ke dalam game PUBG Mobile, di bagian lobby, pemain akan langsung disuguhi lantunan lagu terbaru BLACKPINK berjudul "Lovesick Girl".

Sepekan sebelumnya, PUBG Mobile juga memperdengarkan single BLACKPINK yang berjudul "How You Like That".

Penambahan fitur dan konten kolaboratif bertema BLACKPINK ke dalam game didedikasikan bagi pemain PUBG Mobile dan BLINK, nama resmi untuk para penggemar BLACKPINK

Lagu rilisan terbaru itu dapat dinikmati oleh para pemain PUBG Mobile mulai hari ini hingga tanggal 2 November 2020 mendatang.

PUBG MOBILE juga telah menambahkan lebih banyak konten dan visual bertema khusus ke dalam game seperti adanya papan iklan tentang kolaborasi PUBG Mobile dan BLACKPINK di map New Erangel.

Selain itu, akan ada fitur-fitur bertema BLACKPINK seperti pesawat yang dicat dengan warna merah muda dengan logo BLACKPINK, airdrop eksklusif, serta bom yang mengeluarkan asap berwarna merah muda.

Selama bermain, para pemain PUBG Mobile akan dapat menikmati musik dan ikonik BLACKPINK yang tentunya akan menambah pengalaman bermain mereka menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Hadiah eksklusif