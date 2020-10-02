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LIVE SCORE Hasil Rio Ave Vs AC Milan - Ciptakan Banyak Peluang, Rossoneri Masih Mandul Skor 0-0

Tampil menekan, AC Milan belum mampu membobol gawang Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021).

zoom-inlihat foto LIVE SCORE Hasil Rio Ave Vs AC Milan - Ciptakan Banyak Peluang, Rossoneri Masih Mandul Skor 0-0
TWITTER.COM/ACMILAN
ilustrasi - Pemain AC Milan saat merayakan gol yang dicetak Samu Castillejo di laga kontra Lecce, Selasa dini hari WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tampil menekan, AC Milan belum mampu membobol gawang Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021), pada Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.

Pertandingan Rio Ave Vs AC Milan pada babak pertama berakhir dengan skor kacamata, 0-0 dalam laga yang berlangsung, Estadio Dos Arcos, Portugal, mulai pukul 02.00 WIB.

Statistik pertandingan pada babak pertama memang tampak masing seimbang.

Rossoneri menciptakan lebih banyak peluang (5) dibanding satu oleh Rio Ave.

Namun, peluang itu belum berbuah gol sehingga skor 0-0 menutup babak pertama.

Duel Rio Ave Vs AC Milan pada malam ini memang tidak ditayangkan televisi nasional.

Namun, ada beberapa alternatif lain untuk menyaksikan pertandingan Rio Ave Vs AC Milan pada malam ini.

Kami bisa menyaksikan melalui live streaming Rio Ave Vs AC Milan, di Aplikasi AC Milan Official App.

Linknya tersedia di bagian akhir artikel ini.

Selain nonton via live streaming anda juga bisa mengetahui hasil Rio Ave Vs AC Milan melalui link live score yang juga tersedia di bagian akhir artikel ini.

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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