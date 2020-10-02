Liga Europa
Hasil Drawing Liga Europa 2020 - 2021 AC Milan dan Napoli Gabung Grup Neraka! Cek Arsenal & AS Roma
AC Milan bergabung di Grup H bersama Sparta Praha, Celtic dan LOSC. Adapun Napoli berada di Grup F bersama Real Sociedad, AZ Alkmaar dan Rijeka.
Instagram@europaleague
Hasil drawing fase grup Liga Europa 2020 - 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil drawing atau undian fase grup Liga Europa musim 2020 - 2021.
Dua tim asal Serie A Italia AC Milan dan Napoli masuk dalam grup neraka.
AC Milan bergabung di Grup H bersama Sparta Praha, Celtic dan LOSC.
Adapun Napoli berada di Grup F bersama Real Sociedad, AZ Alkmaar dan Rijeka.
• Hasil Lengkap Drawing Liga Champions Barcelona, Juventus, PSG, Man United Masuk Grup Neraka
Berikut selengkapnya:
GROUP A
- Roma
- Young Boys
- CFR Cluj
- CSKA-Sofia
GROUP B
- Arsenal
- Rapid Wien
- Molde
- Dundalk
GROUP C
- Leverkusen
- Slavia Praha
- H. Beer-Sheva
- Nice
GROUP D
- Benfica
- Standard Liège
- Rangers
- Lech
GROUP E
- PSV
- PAOK
- Granada
- Omonoia
Tags
Hasil Final Liga Europa
Hasil Drawing Liga Europa 2020
Arsenal
AS Roma
AC Milan
Napoli
Hasil Drawing Liga Europa 2020 - 2021
tribunpontianak.co.id
Berita Terkait :#Liga Europa
|Hasil Akhir Rio Ave Vs AC Milan - Menang Dramatis via Adu Penalti, Rossoneri Lolos Liga Europa
|LIVE SCORE Hasil Rio Ave Vs AC Milan - Ciptakan Banyak Peluang, Rossoneri Masih Mandul Skor 0-0
|LIVE STREAMING Rio Ave Vs AC Milan Liga Europa | Link Live Score Hasil AC Milan Vs Rio Ave Malam Ini
|Jam Tayang Rio Ave Vs AC Milan Kualifikasi Liga Europa Malam Ini, Periode Terbaik Rossoneri
|Calon Lawan AC Milan di Babak IV Kualifikasi Liga Europa, Rio Ave Sang Penakluk Tim Raksasa Besiktas
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribun Pontianak