Breaking News:

Liga Europa

Hasil Drawing Liga Europa 2020 - 2021 AC Milan dan Napoli Gabung Grup Neraka! Cek Arsenal & AS Roma

AC Milan bergabung di Grup H bersama Sparta Praha, Celtic dan LOSC. Adapun Napoli berada di Grup F bersama Real Sociedad, AZ Alkmaar dan Rijeka.

zoom-inlihat foto Hasil Drawing Liga Europa 2020 - 2021 AC Milan dan Napoli Gabung Grup Neraka! Cek Arsenal & AS Roma
Instagram@europaleague
Hasil drawing fase grup Liga Europa 2020 - 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil drawing atau undian fase grup Liga Europa musim 2020 - 2021.

Dua tim asal Serie A Italia AC Milan dan Napoli masuk dalam grup neraka.

AC Milan bergabung di Grup H bersama Sparta Praha, Celtic dan LOSC. 

Adapun Napoli berada di Grup F bersama Real Sociedad, AZ Alkmaar dan Rijeka.

Hasil Lengkap Drawing Liga Champions Barcelona, Juventus, PSG, Man United Masuk Grup Neraka

Berikut selengkapnya:

GROUP A

  • Roma
  • Young Boys
  • CFR Cluj
  • CSKA-Sofia

GROUP B

  • Arsenal
  • Rapid Wien
  • Molde
  • Dundalk

GROUP C

  • Leverkusen
  • Slavia Praha
  • H. Beer-Sheva
  • Nice

GROUP D

  • Benfica
  • Standard Liège
  • Rangers
  • Lech

GROUP E

  • PSV
  • PAOK
  • Granada
  • Omonoia
Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Hasil Final Liga Europa
Hasil Drawing Liga Europa 2020
Arsenal
AS Roma
AC Milan
Napoli
Hasil Drawing Liga Europa 2020 - 2021
tribunpontianak.co.id
Berita Terkait :#Liga Europa
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Calon Pengantin di Pemalang Meninggal Sebelum Ijab, Sempat Siapkan Kejutan untuk Suaminya
Viral Calon Pengantin di Pemalang Meninggal Sebelum Ijab, Sempat Siapkan Kejutan untuk Suaminya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan