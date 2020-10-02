Liga Europa
Hasil Akhir Rio Ave Vs AC Milan - Menang Dramatis via Adu Penalti, Rossoneri Lolos Liga Europa
AC Milan sukses melaju ke fase grup setelah menang dramatis atas Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan sukses melaju ke fase grup setelah menang dramatis atas Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021), pada Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
Rossoneri - julukan AC Milan menang dengan penuh dramatis hingga babak adu penalti.
Pada babak adu penalti, Rio Ave Vs AC Milan berakhir dengan skor 8-9 setelah menjalani 12 penendang.
Pada babak normal 2x45 menit, skor 1-1, lalu babak tambahan skor juga imbang 2-2.
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Laporan laga dramatis
Statistik pertandingan pada babak pertama memang tampak masing seimbang.
Rossoneri menciptakan lebih banyak peluang (5) dibanding satu oleh Rio Ave.
Namun, peluang itu belum berbuah gol sehingga skor 0-0 menutup babak pertama.
Pada babak kedua, dua gol tercipta dari masing-masing tim.
AC Milan terlebih dahulu unggul melalui gol Alexis Saelemaekers pada menit ke-51.
Hasil Akhir Rio Ave Vs AC Milan
Rio Ave Vs AC Milan
Hasil Rio Ave Vs AC Milan
LIVE SCORE Hasil Rio Ave Vs AC Milan
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HASIL Drawing Liga Europa 2020/2021
AC Milan
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