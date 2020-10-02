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Liga Europa

Hasil Akhir Rio Ave Vs AC Milan - Menang Dramatis via Adu Penalti, Rossoneri Lolos Liga Europa

AC Milan sukses melaju ke fase grup setelah menang dramatis atas Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021).

zoom-inlihat foto Hasil Akhir Rio Ave Vs AC Milan - Menang Dramatis via Adu Penalti, Rossoneri Lolos Liga Europa
Twitter AC Milan/@acmilan
SELEBRASI - Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic selebrasi setelah mencetak gol. Ibrahimovic dinyatakan terjangkit Covid-19. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan sukses melaju ke fase grup setelah menang dramatis atas Rio Ave dalam babak final Kualifikasi Liga Eropa (UEFA Europa League/UEL 2020/2021), pada Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.

Rossoneri - julukan AC Milan menang dengan penuh dramatis hingga babak adu penalti.

Pada babak adu penalti, Rio Ave Vs AC Milan berakhir dengan skor 8-9 setelah menjalani 12 penendang.

Pada babak normal 2x45 menit, skor 1-1, lalu babak tambahan skor juga imbang 2-2.   

LIVE SCORE Hasil Rio Ave Vs AC Milan - Ciptakan Banyak Peluang, Rossoneri Masih Mandul Skor 0-0

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Laporan laga dramatis

Statistik pertandingan pada babak pertama memang tampak masing seimbang.

Rossoneri menciptakan lebih banyak peluang (5) dibanding satu oleh Rio Ave.

Namun, peluang itu belum berbuah gol sehingga skor 0-0 menutup babak pertama.

Pada babak kedua, dua gol tercipta dari masing-masing tim.

AC Milan terlebih dahulu unggul melalui gol Alexis Saelemaekers pada menit ke-51.

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AC Milan
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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