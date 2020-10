PROMO Burger King Oktober 2020 , Promo Mulai dari Harga Rp 5 Ribu , Menu Hemat Bikin Kenyang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja meluncur, promo terbaru dari Burger King.

Promo Burger King periode 1-12 Oktober 2020 baru saja meluncur.

Promo ini menawarkan beragam item menu mulai dari harga Rp 5.000.

Melalui promo Burger King, Anda bisa menikmati Choc Top, Coke Float atau Regular Fries dengan masing-masing harga Rp 5.000 saja.

Ada juga Tropical Fusion, Milo Float, Mayo Fries atau Nasi XL dengan masing-masing harga Rp 7.273.

Pilihan lainnya, King Chicken Burger atau Ayam dengan masing-masing harga Rp 10.000. Mayo Crumble Fries, Cheesy Beef Burger dan Ayam + Nasi dengan masing-masing harga Rp 15.000-an. • PROMO Hypermart 1 Oktober - 14 Oktober 2020 , Katalog Hypermart Terbaru , Baru Mulai!

Tentunya, promo Burger King cocok untuk Anda yang menyukai makanan ala barat.

Anda bisa menikmati kelezatan tiap gigitannya bersama keluarga di rumah atau teman di kantor.

Sebelum memanfaatkan promo Burger King ini, ada beberapa persyaratan yang harus Anda ikuti.

* Tunjukkan gambar di hyperlink ini: Promo Burger King saat melakukan pemesanan di kasir, drive-thru atau take away.



* Promo Burger King tersedia untuk dine-in, drive-thru, take away, delivery via bkdelivery.co.id, telepon 15000 25 atau BK App.