Kadisos Kalbar Minta Bulog Lakukan Terobosan terkait Mekanisme Penyaluran Bantuan pada Masyarakat  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan guna membahas informasi perlindungan sosial dan penanggulangan bencana di hotel Gajah Mada, Rabu (30/9/2020).

Usai kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Golda M Purba juga meminta pihak Bulog sebagai penyimpan cadangan beras untuk menyederhanakan mekanisme saat memberikan bantuan dilapangan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

“Hal lain adalah Bulog sebagai penyimpan cadangan beras itu dia minta data by name by adress korban, sedangkan kalau udah terjadi bencana itu bagaimana mau mendata,” tegas Golda M Purba.

Ia meminta semestinya Bulog memberikan trobosan ketika keadaan darurat segera salurkan bantuan baru disusul data lengkap.

“Mekanisme di Bulog-nya harus disederhanakan juga. Saat administrasi kan bisa sambil mendata,” ucap Golda M Purba.

Ia menuturkan kegiatan ini untuk memperkuat sinergitas antara Pemprov dengan Pemda dalam penanganan bencana dan pelayanan masyarakat di Kalbar.

“Intinya sinergitas antara Pemerintan Provinsi sampai tingkat Kabupaten agar semakin kuat untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Kalbar dan juga pelayanan masyarakat ditingkatkan,” ujarnya, Kamis 1 Oktober 2020.

Didalam kegiatan tersebut, dirinya juga membahas tentang persediaan beras sebanyak 100 ton yang sudah ditetapkan ditiap daerah pada tiap tahunnya.

Ia mengatakan persediaan beras tersebut program perlindungan nasional korban bencana bahwa ada 100 ton beras per Kabupaten setiap tahunnya.

“Jadi hak mereka untuk menyalurkan bantuan beras dari cadangan pemerintah yang ada di Bulog untuk korban bencana. Kalau itu habis dari Pemprov itu ada 200 ton,” terang Golda.

Golda menjelaskan, bantuan beras pada bencana yang lama datangnya itu dikarenakan ada beberapa indikator yang membuat lamanya penyaluran bantuan tersebut.

“Kenapa lambat ,pertama itu lama menetapkan status tanggap darurat bencana . Kemudian lemahnya data,data itu kan harus ada dipetakan. Selain itu ada ketakutan dalam hal pertanggungjawaban penyaluran termasuk didalamnya mobilisasi personil,juga anggaraan distribusi,” pungkas Golda M Purba.