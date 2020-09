SEDANG Tayang Film G30S PKI LIVE Streaming Tv One Film G 30 S PKI, Tvonenews/live Tv Bersama Tv One

SEDANG MEGUDARA Tayang Film G30S PKI LIVE Streaming Tv One Film G 30 S PKI, Rabu 30 September 2020 Tvonenews/live Tv Bersama Tv One / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang mengudara siaran langsung pemutaran Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di stasiun televisi swasta nasional TvOne, Rabu 30 September 2020.

Pemutaran film nasional yang berkisah tentang peristiwa kelam di 30 September 1965 silam ini, dimulai sejak pukul 21.00 WIB.

TvOne memang merupakan satu di antara stasiun tv yg menyiarkan film G 30 S PKI di ruang publik saat ini.

Saat ini tayangan film G30S PKI tersebut sedang berlangsung, dan Anda bisa menyaksikan film G30S PKI full Movie di tayangan ini.

Anda tentunya bisa menyaksikannya di layar kaca alias di layar tv dengan mengakses channel TvOne.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan film ini dengan mengakses siaran live streaming Tv One Film G 30 S PKI di siaran tv bersama Tv One, Tv online Tv One.

Dengan menonton tayangan ini, Anda bisa mendapatkan gambaran seperti apa peristiwa kelam yang merenggut nyawa para perwira militer Indonesi, para Pahlawan Revolusi tersebut.

Termasuk juga sosok Sukirman PKI dan Kusno PKI, hingga aksi pemeran Ade Irma Suryani di film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI tersebut.

Ada beberapa alternatif yang bisa diakses untuk menonton via siaran live streaming Tv One Film G 30 S PKI di Tv One Live tersebut.

Termasuk di kanal vidio.com Tv One, tv bersama Tv One, Tv online Tv One Tvonenews/live dan sebagainya.