Jadwal Liga Champions Malam Ini Rabu 30 September 2020

Pedro Fiuza / NurPhoto / NurPhoto via AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Leg kedua babak play-off Liga Champions akan kembali digelar Rabu (30/9/2020) dini hari WIB.

Ada tiga laga yang akan digelar untuk menentukan tim yang berhak atas tiket lolos ke fase grup atau babak utama Liga Champions.

Adapun tiga pertandingan yang digelar adalah Dynamo Kyiv (Ukraina) vs Gent (Belgia) di League Path dan Omonia (Siprus) vs Olympiacos (Yunani) serta Ferencvaros (Hongaria) vs Molde (Norwegia) di Champions Path.

Dynamo Kyiv punya modal bagus saat menjamu Gent di Stadion Olimpiyskiy, Kiev.

Klub yang kini diasuh pelatih veteran Mircea Lucescu itu menang 2-1 pada pertemuan pertama di kandang Gent pekan lalu.

• Empat Pemain Persebaya Surabaya Positif Corona Covid-19

Olympiacos juga memiliki modal kemenangan pada leg pertama untuk dibawa ke GSP Stadium di Nicosia menghadapi tuan rumah Omonia.

Pada 23 September lalu, Olympiacos menang 2-0 atas Omonia.

Duel Ferencvaros kontra Molde di Groupama Arena, Budapest, berpotensi berjalan heboh seperti pada pertemuan pertama.

Pekan lalu duel leg pertama antara Molde versus Ferencvaros berakhir dengan skor 3-3.

Ferencvaros sempat memimpin 2-0, tetapi Molde kemudian berbalik unggul 3-2.

• Cara Isi Survei Kartu Prakerja untuk Dapat Insentif Rp 50 Ribu Lengkap dengan Link Survei Prakerja