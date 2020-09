Bawaslu Gelar Bimtek PPKD se Kabupaten Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Mustaan menyatakan kalau pihaknya telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) se Kabupaten Kapuas Hulu, dilaksanakan sejak tanggal 28-29 September 2020.

"Kegiatan tersebut, kami bagikan dua gelombang dan empat sesi, karena harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dimana semua peserta wajib menggunakan masker, membawa antis dan jaga jarak 1 meter," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Selain itu juga, dalam arahan Bimtek, PPKD diminta untuk mengintensifkan program randau ruai, day by day, door to door and person to person.

Dengan mensosialisasikan, pencegahan, pengendalian dan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19 19, di 282 desa di Kapuas Hulu.

"Terus harus mensosialisasikan UU No. 10 Thn 2016 pasak 69 tentang penyebaran Isu SARA, dan UU No. 10 Thn 2016 pasal 70 dan pasal 71 tentang netralitas ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa," ucapnya.

Terakhir jelas Mustaan, harus Mensosialisasikan UU No. 10 Thn 2016 Pasal 73 tentang Politik uang, dan UU No. 10 Thn 2016 pasal 178 A tentang pemilihan yang diwakilkan.

"Jadi selain intensifkan program Randau Ruai, kami juga mengintensifkan program tokoh adat Mitra Bawaslu untuk bersama mensosialisasikan lima titik," ujarnya.

Mustaan menuturkan, dimana 23 Kecamatan dan ditingkat Kabupaten akan, dan sudah mendeklarasikan tokoh adat mitra Bawaslu.

"Sebagian besar tokoh adat sudah menyatakan mendukung dan siap mensosialisasikan lima titik tersebut," ucapnya.

Kecamatan yang sudah mendeklarasikan tokoh adat mitra bawaslu adalah Kecamatan Batang Lupar, Putussibau Utara, dan Embaloh Hulu.

"Besok Putussibau Selatan, Bika dan beberapa kecamatan lain juga akan mendeklarasikan tokoh adat mitra Bawaslu, dengan poin deklarasi lima (5) titik pokus diatas.

Alhamdullillah dukungan dan support dari tokoh adat sangat luar biasa," ungkapnya.