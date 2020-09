Polres Sekadau dan Paguyuban Sub Suku Dayak Sekadau Gelar Silaturahmi Wujudkan Pilkada Damai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau gelar silaturahmi dengan Paguyuban Sub Suku Dayak di Kabupaten Sekadau, Sabtu (26/9/2020).

Silaturahmi dengan tema "Merajut Persatuan di Dalam Keberagaman Demi Terciptanya Pilkada Kabupaten Sekadau 2020 yang Sejuk, Damai dan Sehat", itu dihadiri Kapolres Sekadau AKBP Marupa Sagala, di Rumah Betang Youth Center, komplek Pasar Baru Sekadau.

Kapolres menyebutkan, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka merangkul dan menguatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat adat, untuk mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang aman, damai dan kondusif.

"Kita ketahui bersama bahwa disini banyak sub suku Dayak sehingga ini menjadi power kami dalam mengendalikan situasi Kamtibmas," kata Marupa Sagala.

Menurutnya dalam demokrasi pasti ada gejolak, sehingga pihaknya meminta kepada sub suku Dayak sebagai perantara, untuk meredam dan menjaga Kabupaten Sekadau agar tetap aman khususnya selama Pilkada.

Menyikapi itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sekadau, Welbertus Willy, mengatakan bahwa ketua-ketua paguyuban sub suku Dayak Sekadau berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas kamtibmas selama tahapan pilkada.

Dirinya menegaskan, dalam berpolitik para pengurus adat diperbolehkan mengikuti kegiatan politik secara individu.

Tetapi tidak dengan melibatkan paguyuban atau kepengurusan adat di suatu wilayah.

"Mari kita sampaikan kepada masyarakat kita, jangan membawa sub suku pada saat berpolitik. Kami para ketua sub suku Dayak di Kabupaten Sekadau sepakat mendukung dan mewujudkan pilkada yang damai, aman dan sejuk," tegas Ketua DAD Sekadau.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan Deklarasi Damai, penyerahan Maklumat Kapolri oleh Kapolres Sekadau kepada Ketua DAD Kabupaten Sekadau dan Perwakilan Sub Suku Dayak Kabupaten Sekadau.

Serta penandatanganan Deklarasi dalam menjaga Pilkada yang aman, sejuk, damai dan sehat di Kabupaten Sekadau.

Hadir dalam silaturahmi tersebut, Kasat Intelkam Polres Sekadau IPTU PSC Kusuma Wibawa, Kasat Binmas IPTU Masdar.

Ketua sub suku Dayak Banawas, Ketua sub suku Sawe, Ketua sub suku Pakomo'an Binua Kanayatn, Ketua sub suku Kerabat, Sekretaris sub suku Tajau Banaga.

Ketua sub suku Perkumpulan Menak Jawan, Ketua sub suku paguyuban Sekujam, Temenggung sub suku paguyuban Pompankg, Ketua sub suku Ayong Tao Ketungau, dan Sekretaris DAD Sekadau.