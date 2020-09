YUK SIMAK BOLASIAR Hasil Live Streaming Manchester City Vs Leicester City Liga Inggris Malam Ini Live Mola Tv, Minggu 27 September 2020 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang mengudara siaran langsung live streaming Manchester City Vs Leicester City dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke tiga, Minggu 27 September 2020.

Pertandingan antara Man City Vs Leicester sendiri kali ini dilangsungkan dari Etihad Stadium yang menjadi markas The Citizen (julukan Manchester City), dan mulai kick off sejak pukul 22.30 WIB.

Saat ini, pertandingan telah memasuki paruh waktu dan jeda turun minum.

Adapun hasil Man City Vs Leicester di laga ini, dalam siaran live streaming Manchester City Vs Leicester City di siaran live Mola Tv yakni berkedudukan imbang sama kuat dengan skor 1-1.

Dua sahabat lama, Jamie Vardy dan Riyad Mahrez menjadi pemain yang masing-masing mencetak satu gol untuk klubnya masing-masing.

Riyad Mahrez dan Jamie Vardy sendiri memang adalah sahabat lama, saat mengantarkan 'kisah dongeng' Liecester City meraih gelar juara Liga Inggris beberapa musim silam.

Setelah gelar mayor di liga domestik itu, Riyad Mahrez memilih hengkang ke Manchester City.

Sedangkan Jamie Vardy tetap bertahan di The Foxes (julukan Leicester City) hingga sekarang.

Kali ini, keduanya kembali bertemu lagi dalam duel antara Man City Vs Leicester dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke tiga, Minggu 27 September 2020.

Sesaat lagi, pertandingan antara Man City Vs Leicester dalam siaran live streaming Manchester City Vs Leicester City di siaran live Mola Tv akan kembali dilanjutkan di babak ke dua.