Tinju Dunia
Live World Boxing Jermall Charlo Vs Sergiy Derevyanchenko Minggu 27 September WBC Middleweight Title
Live World Boxing atau tinju dunia kembali hadir, Minggu 27 September 2020 pagi WIB. Ada tiga duel seru yang digelar pada kelas berbeda.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live World Boxing atau tinju dunia kembali hadir, Minggu 27 September 2020 pagi WIB.
Ada tiga duel seru yang digelar pada kelas berbeda.
Laga pertama, di kelas IBF WBA Junior welterweight titles antara Josh Taylor kontra Apinun Khongsong.
Duel ini digelar di BT Sposrts Studios Inggris.
Josh Taylor punya catatan pertandingan 16-0, 12 KOs.
Sementara lawannya, Apinun Khongsong memiliki rekor 16-0, 13 KOs.
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Duel kedua yang tak kalah seru adalah duel Jermall Charlo Vs Sergiy Derevyanchenko.
Pertarungan Jermall Charlo vs Sergiy Derevyanchenko memperebutkan WBC Middleweight Title.
Jermall Charlo punya catatan rekor 30-0, 22 KOs.
Adapun Sergiy Derevyanchenko The Technician memiliki rekor 13-2, 10 KOs.
Pada laga ini, Jermall Charlo akan mempertaruhkan gelar kelas menengah WBC miliknya.
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Terakhir ada duel di MTK Global Contract Tournament Semi-Final antara Hosea Burton vs Ricards Bolotniks.
Hosea Burton punya rekor 29-3, 11 KOs. Sementara Ricards Bolotniks, 16-5-1, 7 KOs.
Sejauh ini belum ada informasi duel mana yang akan ditayangkan di TVOne.
Berikut ini link Live Streaming World Boxing tvOne:
Live World Boxing
live world boxing tvOne
jermall charlo vs sergiy derevyanchenko
Minggu 27 September 2020
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WBC Middleweight Title
Sergiy Derevyanchenko
Jermall Charlo
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