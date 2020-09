Mikael Sebut JPU Tak Pertimbangkan Fakta Terungkap di Persidangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penasihat Hukum terdakwa Benediktus Basuni , Mikael Yohanes berkeberatan kliennya di tuntut 8 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Bengkayang.

Mikael menilai JPU sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap saat di gelarnya persidangan di Pengadilan Tipikor Pontianak.

"Terhadap tuntutan dari JPU kepada terdakwa Benediktus Basuni yaitu hukuman penjara 8 tahun dan denda 1 milyar rupiah subsider 6 bulan kurungan , saya selaku penasehat hukum terdakwa Benediktus Basuni sangat keberatan,"ujar Mikael Yohanes pada Jumat (25/9/2020) saat di temui usai mengikuti persidangan

Lanjutnya, dirinya akan melakukan pembelaan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama ini.

Seperti di ketahui JPU Kejari Bengkayang menuntut terdakwa mantan kepala BPKAD Kab BengkayangBenediktus Basuni 8 tahun pidana penjara dandenda senilai Rp. 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dan terdakwa Roberta Ika selaku Bendahara PPKDdituntut dengan Pidana Penjara selama 6 tahun penjara, serta denda senilai Rp. 500 juta subsidair 3 bulan kurungan dalam Perkara Tipikor Kasus Bankeusus Kab. Bengkayang Tahun 2017 pada Jumat (25/9/2020) di Pengadilan Tipikor Pontianak

Kasus tindak pidana korupsi di kab Bengkayang yang mengakibatkan kerugian negara/daerah senilai Rp. 20 milyar pada persidangan lanjutan yang di laksanakan secara virtual Atau video confrence dengan tahanan tetap berada di rutan kelas IIA Bengkayang.

"Hari ini Jum'at, 25 September 2020 sidang tuntutan untuk Basuni & Ika". Kata JPU Paidi jaksa Kejari Bengkayang.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 WIB dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Tipikor Pontianak Maryono ini mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Bengkayang

JPU Paidi menuturkan Kejaksaan Negeri Bengkayang menetapkan keduanya dituntut dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Adapun untuk terdakwa Benediktus Basuni dituntut dengan Pidana Penjara selama 8 tahun penjara, dan denda senilai Rp. 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan,"kata Paidi

dan dikatakannya lagi untuk terdakwa Roberta Ika dituntut dengan Pidana Penjara selama 6 tahun penjara, serta denda senilai Rp. 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Seperti di ketahui dalam kasus ini penyidik Polda Kalimantan Barat telah melimpahkan 6 tersangka yaitu Benediktus Basuni, Roberta Ika, Joni Abdullah, Liu Rudy, Eko Sutrisno & Zulkarnain dalam 5 berkas perkara. (*)