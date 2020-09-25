Piala Super Eropa
HASIL Sevilla Vs Bayern Munich UEFA Super Cup, Penetrasi Eks Barcelona Ivan Rakitic Berujung Penalti
Sang jawaran Liga Champions 2019-2020, Bayern Munchen sempat tertinggal melalui eksekusi penalti Lucas Ocampos di menit 13'.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Sevilla Vs Bayern Munchen dalam pertandingan UEFA Super Cup, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020) pukul 02.00 WIB.
Sang jawaran Liga Champions 2019-2020, Bayern Munchen sempat tertinggal melalui eksekusi penalti Lucas Ocampos di menit 13'.
Penalti ini tercipta setelah Ivan Rakitic dijatuhkan pemain bertahan Munchen di kotak terlarang.
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Hanya saja, keunggulan Sevilla hanya bertahan 21 menit setelah Leon Goretzka menit ke 34'.
Gol ini tercipta berkat assist indah dari Robert Lewandowski.
Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai.
Pertandingan final piala Super Eropa musim ini yang mempertemukan dua jawara Eropa itu, akan disiarkan secara langsung di berbagai jaringan televisi global berjaringan.
Sementara di Indonesia, laga antara Munchen Vs Sevilla ini akan ditayangkan di stasiun televisi swasta nasional, di siaran live SCTV dan juga di siaran SCTV Stream.
Dari hasil EUFA Super Cup ini, nantinya akan diketahui siapa tim yang lebih baik dari dua kampiun kompetisi sepak bola bergengsi tersebut.
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Apakah Bayern Munchen sang juara Liga Champion 2020, ataukah Sevilla sang juara Liga Eropa 2020 yang akan keluar sebagai pemenang di laga final piala Super Eropa musim ini tersebut.
Selain di layar kaca, Anda tentunya bisa mengikuti laga ini dengan mengakses siaran live streaming UEFA Super Cup 2020 untuk laga Live Streaming Munchen Vs Sevilla ini.
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