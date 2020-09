Calon Lawan AC Milan di Babak IV Kualifikasi Liga Europa, Rio Ave Sang Penakluk Tim Raksasa Besiktas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - AC Milan berhasil melaju ke babak IV kualifikasi Liga Europa.

Hasil itu didapat setelah menang dengan skor, 3-2 atas Bodo Glimt dalam laga babak kualifikasi III Liga Europa, di San Siro, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.

Calon lawan AC Milan di babak IV kualifikasi adalah Rio Ave, penakluk tim raksasa Liga Turki, Besiktas.

Pada babak III kualifikasi Liga Europa, Rio Ave memang secara mengejutkan mampu memulangkan tim unggulan Besiktas.

Rio Ave menang melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 atas Besiktas setelah sebelumnya bermain 1-1 dalam waktu normal.

Selanjutnya, AC Milan dijadwalkan melawan Rio Ave pada babak IV atau babak final kualifikasi Liga Europa pada Jumat (02/10/2020) mendatang.

Pertandingan Rio Ave Vs AC Milan akan berlangsung di, Estádio do Rio Ave, Vila do Conde, Portugal, jam 02.00 WIB.

Peforma Hakan Calhanoglu

Performa bagus diberikan Hakan Calhanoglu saat AC Milan meraih kemenangan dalam penampilan terbarunya.

Hakan Calhanoglu menjadi bintang AC Milan dengan mencetak dua gol dan satu assist buat gol Lorenzo Colombo dalam pertandingan tersebut.