Nonton Gratis Bayern Munich Vs Sevilla SCTV Saluran UHF Live Streaming UEFA Super Cup 2020 Malam Ini

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Duel sang jawara Liga Champions 2019/2020 dan juara Liga Europa 2019/2020 ini dipanggungkan, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Muenchen dan Sevilla saling bentrok untuk memperebutkan trofi UEFA Super Cup atau Piala Super Eropa 2020.
Duel sang jawara Liga Champions 2019/2020 dan juara Liga Europa 2019/2020 ini dipanggungkan, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB.
Bayern Munchen vs Sevilla disiarkan langsung di SCTV, gratis melalui saluran UHF.
Adapun live streaming Bayern Munchen vs Sevilla tidak gratis, bisa Anda akses melalui vidio.com channel premier.
Klik link SCTV atau vidio.com channel premier di bagian akhir artikel.
• Bayern Munchen Vs Sevilla Live Streaming Vidio.com SCTV UEFA Super Cup 2020 Jumat Pukul 02.00 WIB
Bayern Munchen vs Sevilla adalah duel antara pemilik enam titel Liga Champions melawan pemilik enam gelar Liga Europa.
Musim lalu, Bayern meraih treble Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions.
Pasukan Hansi Flick menutup musim itu dengan sempurna berkat kemenangan 1-0 lewat gol tunggal Kingsley Coman atas PSG di final Liga Champions.
Pemain terbaik Bayern dari musim lalu adalah Robert Lewandowski.
Striker 32 tahun Polandia itu menjadi top skor di tiga kompetisi yang dijuarai Bayern.
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