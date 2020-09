KUNCI Jawaban Soal Latihan Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK Terbaru Soal Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artikel kali ini akan membahas soal latihan Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK sederajat ajaran tahun baru 2020/2021.

Soal latihan ini akan dilengkap dengan kunci jawaban yang terdiri dari Pilihan Ganda dan Soal Essay pada semester 1 dan 2.

Selama belajar dari rumah adik-adik bisa memanfaatkan kunci jawaba ini untuk berlatih.

Terutama untuk menyiapkan diri menghadapi PTS / UTS di tahun ajaran baru ini.

Pelajaran Bahasa Inggris merupakan suata mata pelajaran wajib di setiap sekolah untuk kelas 10 SMA/SMK.

Soal latihan dan kunci jawaban kelas 10 SMA/SMK ini diambil dari https://www.materi.carageo.com/.

Berikut soal latihan dan kunci jawaban 25 pilihan ganda dan 10 soal essay yang bisa diikuti:

Pilihan Ganda

I. Jawablah dengan benar soal-soal berikut ini!

My sister … (1) to cook. … (2) I have a great idea for lunch every day. … (3) Cook oxtail soup for today. I invited my friends to our house to try this soup. … (4) liked it very much and told … (5) the sister opened a restaurant because she thought many people would like this soup and she would make a lot of money with … (6).