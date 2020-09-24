Piala Super Eropa
Jadwal Bayern Munchen Vs Sevilla Live Streaming SCTV Sports Jam 02.00 WIB Piala Super Eropa 2020
Sekadar informasi, Piala Super UEFA merupakan kompetisi yang mempertemukan Juara Liga Champions (Bayern Munchen) dan Juara Liga Europa (Sevilla).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Muenchen menghadapi Sevilla pada Piala Super Eropa 2020 di Puskas Arena, Budapest, Jumat (25/9/2020) pukul 02:00 WIB.
Live streaming Bayern Munchen vs Sevilla bisa disaksikan via vidio.com (Premier).
Bagi pengguna televisi, UEFA Super Cup di tayangkan langsung di SCTV (UHF).
(Link live streaming dan live hasil di bagian akhir artikel).
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• Bayern Munchen Vs Sevilla Live Streaming Vidio.com SCTV UEFA Super Cup 2020 Jumat Pukul 02.00 WIB
Sekadar informasi, Piala Super UEFA merupakan kompetisi yang mempertemukan Juara Liga Champions (Bayern Munchen) dan Juara Liga Europa (Sevilla).
Kedua tim baru bertemu dua kali di kompetisi Eropa, tepatnya di Liga Champions.
Bayern Muenchen menang sekali, sedangkan satu laga lainya berakhir seri.
Head to head 12 April 2018, Bayern Muenchen 0-0 Sevilla (Liga Champions) 4 April 2018, Sevilla 1-2 Bayern Muenchen (Liga Champions) Berstatus sebagai juara Liga Champions 2019-2020, Bayern Muenchen lebih diunggulkan pada laga nanti.
Apalagi, Die Roten baru saja menang besar 8-0 atas Schalke pada pekan perdana Bundesliga musim ini.
Komposisi tim Bayern juga lebih mentereng.
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|Bayern Munchen Vs Sevilla Live Streaming Vidio.com SCTV UEFA Super Cup 2020 Jumat Pukul 02.00 WIB
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