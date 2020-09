Indosat Oooredoo Boyong Penghargaan Frost & Sullivan Best Practice Award

Indosat Ooredoo Meraih Frost & Sullivan Best Practices Award.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indosat Ooredoo dinilai sebagai perusahaan di Asia Pasifik yang dinilai mencapai terobosan inovatif dan terus menunjukkan keunggulan.

Sebagai perusahaan digital terdepan di Indonesia, Indosat Ooredoo meraih Frost & Sullivan Best Practice Award sebagai “2020 Indonesia Digital Services Provider of the Year”.

Indosat Ooredoo merupakan satu dari 17 perusahaan di Asia Pasifik yang dinilai mencapai terobosan inovatif dan terus menunjukkan keunggulan.

Sebelumnya, Indosat Ooredoo juga meraih Frost & Sullivan Indonesia Excellent Award 2020 untuk Customer Experience di 2 kategori yaitu In Store Experience dan Contact Center Experience.

President Director & CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, mengaku Indosat merasa terhormat mendapatkan penghargaan Frost & Sullivan sebagai Indonesia Digital Service Provider of the Year tahun 2020.

"Hal ini merupakan wujud dari komitmen Indosat Ooredoo untuk selalu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dalam menggunakan layanan digital kami," ungkapnya.

Menurutnya, penghargaan ini juga sejalan dengan visi Indosat Ooredoo untuk menjadi perusahaan digital telko terdepan di Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti menghadirkan inovasi untuk memudahkan dan memenuhi tingginya kebutuhan digital pelanggan di masa kini dan masa depan," ucapnya.

"Kami akan menjadikan pernghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang, menghadirkan teknologi digital yang merata, serta terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” sebutnya.

Analis Industri dan Praktisi ICT Frost & Sullivan, Dewi Rengganis, mengatakan sebagai satu di antara pemimpin di pasar layanan telekomunikasi Indonesia yang sangat kompetitif, Indosat Ooredoo selalu berhasil memanfaatkan aliran pendapatan baru yang cukup besar.

"Dengan pendekatannya yang cermat dalam mengatasi tantangan industri yang unik, perusahaan telah mengembangkan berbagai solusi digital inovatif yang memanfaatkan big data analytics dan teknologi personalisasi yang tinggi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mencegah churn sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan.

Indosat Ooredoo memungkinkan bisnis dan konsumen terlibat dalam keterikatan yang lebih bermakna sambil terus meningkatkan jaringan dan mempersiapkan peluncuran 5G yang akan datang dalam waktu dekat.

"Dengan membuka peluang monetisasi baru, penerima penghargaan ini memperkuat posisinya di industri layanan digital Indonesia,” ungkapnya

Frost & Sullivan menggunakan metodologi berbasis pengukuran yang dikombinasikan dengan penelitian ekstensif, wawancara mendalam, analisis, dan benchmarking ke perusahaanperusahaan yang layak dalam setiap kategori.

Dengan indikator kinerja seperti pangsa pasar, pertumbuhan pendapatan, akuisisi pelanggan, nilai produk/layanan, dan inovasi teknologi

yang menjadi tulang punggung proses seleksi, para pemenang mewakili yang terbaik dari yang terbaik di kawasan Asia-Pasifik.