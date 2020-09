Bawaslu Kapuas Hulu Intensif Laksanakan Program Randau Ruai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Mustaan menyatakan, dalam rapat koordinasi disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pilkada tahun 2020, pihaknya

intensif melaksanakan program Randau Ruai day by day, door to door,dan person to person.

"Dimana yang mensosialisasikan tentang, penerapan standar protokol kesehatan covid 19, larangan pemilihan yang diwakilkan, politisasi SARA, politik uang dan netralitas ASN dan Perangkat Desa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/9/2020).

Mustaan menjelaskan, pelaksanaan program Tokoh Adat Mitra Bawaslu, dimana Bawaslu bekerja sama dengan tokoh adat, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

"Ini untuk bersama-sama melakukan upaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan covid 19, larangan pemilihan yang diwakilkan, politisasi SARA, politik uang dan netralitas ASN dan Perangkat Desa," ucapnya.

Dalam waktu dekat, Bawaslu Kapuas Hulu sudah beberapa kecamatan yang akan mendeklarasi Tokoh Adat Mitra Bawaslu, misalnya Kecamatan Batang Lupar pada tanggal 24 September 2020.

"Kemudian akan disusul Selimbau, Putussibau Utara, Silat Hulu, Silat Hilir dan disusul kecamatan lain. Selain itu, sudah ada beberapa desa yang tokoh adatnya membuat hukum adat bagi yang melanggar protokol kesehatan covid 19, larangan pemilihan yang diwakilkan, politisasi SARA, politik uang dan netralitas ASN dan Perangkat Desa," ujarnya.

Kedepannya, Bawaslu Kapuas Hulu menargetkan dari 282 Desa di Kapuas Hulu, paling tidak 50 persen bisa membuat hukum adat bagi pelanggar 5 hal diatas.

"Jadi kami sangat masiv, dan kegat dalam melaksanakan standae protokol kesehatan covid 19," ungkapnya. (*)