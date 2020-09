Sambut World Cleanup Day, DLH Beli Sampah Anorganik Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Singkawang sambut World Cleanup Day 2020 atau hari bersih-bersih sedunia yang diperingati setiap 19 September di Kantor DLH Kota Singkawang Jl Merdeka, Singkawang Barat, Kalbar pada Sabtu (19/9/2020) kemarin.

Pada kegiatan tersebut, DLH Kota Singkawang membuka penampungan sampah dimana masyarakat dapat menjual sampah berjenis anorganik seperti pelastik, kardus, kertas maupun besi kepada petugas DLH yang sudah bersiaga dihalaman Kantor DLH Kota Singkawang.

Sampah yang dibawa masyaraka kemudian ditimbang serta didata oleh petugas DLH dan dihargai dengan sejumlah uang berdasarkan jenis barang yang dijual.

Harga pun bervariasi, mulai dari besi dapat dihargai Rp 1.000-3.000 per Kilo, botol plastik dan gelas plastik Rp 1.300 per kilo, kertas dan kardus Rp 800 per kilo.

Kepala DLH Kota Singkawang, Emy Hastuti menerangkan kegiatan tersebut hanya digelar untuk momen-momen tertentu, salah satunya menyambut World Clean up day 2020 atau hari bersih-bersih sedunia.

"Hanya digelar dihari-hari tertentu saja, seperti hari Sampah atau hari Lingkungan Hidup, jadi tidak setiap hari," ujar Emy kepada awak media, Sabtu (19/9/2020).

Sedangkan uang yang digunakan oleh DLH untuk membeli sampah tersebut, nantinya akan tergantikan, karena barang yang sudah dibeli oleh DLH akan dijual kepada pengepul sampah.

"Harga yang kami berikan juga sesuai dengan harga pengepul, tidak lebih dan tidak kurang," jelas Emy. (*)