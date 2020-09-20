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Live Chelsea vs Liverpool: Prediksi Susunan Pemain, Jadwal Tayang dan Cara Menonton
Kemenangan itu didapat Chelsea kala menundukkan Liverpool dengan skor 1-0 lewat gol tunggul Olivier Giroud pada Mei 2018.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Chelsea vs Liverpool sesuai jadwal akan digelar Minggu (20/9/2020) malam ini mulai pukul 22.30 WIB.
Pertandingan Chelsea vs Liverpool akan digelar di maskas The Blues, Stadion Stamford Bridge.
Berdasarkan statistik pertemuan Chelsea vs Liverpool, The Blues punya catatan buruk.
Dalam 11 pertemuan terakhir melawan Liverpool di Premier League, Chelsea hanya menang satu kali.
Sisanya lima imbang dan lima kalah.
Kemenangan itu didapat Chelsea kala menundukkan Liverpool dengan skor 1-0 lewat gol tunggul Olivier Giroud pada Mei 2018.
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Sementara di semua kompetisi, Chelsea hanya sekali gagal mencetak gol dalam 23 pertemuan terakhir melawan Liverpool.
Itu terjadi saat The Blues tumbang 0-2 di Stadion Anfield pada musim 2018-2019.
Pada dua pertemuan musim lalu di Premier League, Chelsea selalu kalah dari Liverpool.
Pertama, Chelsea malu di kandang dengan skor 1-2. Kemudian, kala kedua tim bertemu di Anfield, Liverpool menang dengan skor 5-3.
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