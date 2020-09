10 Pengendara Terjaring Razia Gabungan di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Razia terpadu gabungan dari Satpol PP Kota Singkawang, Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Satlantas Polres Singkawang, serta Pom TNI AD di pintu gerbang masuk Kota Singkawang, Jl A Yani, Singkawang Selatan, Kalbar pada Kamis (17/9) selesai digelar.

Sejumlah pengendara terpaksa harus terjaring razia gabungan akibat tidak mengenakan masker dan melanggar aturan lalu lintas.

Tidak luput, berberapa pemilik kendaraan pun ikut terjaring oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Kepala Dinas Peruhubungan Kota Singkawang, P Yudha menerangkan setidaknya 10 kendaraan baik kendaraan umum maupun barang yang terjaring razia karena dinilai melakukan pelanggaran.

"Baik itu tidak laiak jalan dan tidak memiliki izin," ujar Yudha kepada awak media, Kamis (19/9/2020).

Sedangkan pelanggaran over dimension and over load (ODOL), kata Yudha, tidak ditemukan pada razia kali ini, sehingga tidak ada penindakan yang dilakukan.