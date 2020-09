ILC Malam Ini di TV One Live, Ada Gubernur Anies Baswedan Hingga Ridwan Kamil, Tv Online Tv One Live

YUK Simak siaran program acara tv Indonesia Lawyers Club (ILC) di Tv One malam ini, Selasa 15 September 2020. Lihat link streaming Tv One live selengkapnya di artikel ini. / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah nama tenar disebut akan hadir dan menjadi pembicara dalam program acara tv Indonesia Lawyers Club.

Beberapa di antaranya yakni seperti Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang akan menjadi narsum dalam program acara tv yang juga populer dengan sebutan ILC Tv One ini.

Selain itu, dalam sairan ILC malam ini di Tv One live tersebut, juga akan dihadirkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias RK yang juga akan menjadi narasumber ILC Tv One dalam siaran ILC malam ini di siaran live Tv One.

Selain kedua nama tokoh itu, juga akan dihadirkan bintang tamu ILC lainnya macam politisi Bestari Barus dan juga Prof Effendi Gazali.

Seperti biasa ILC malam ini akan disiarkan secara langsung di Tv One Live mulai pukul 20.00 WIB.

Adapun tema yang akan menjadi topik ILC 15 September 2020 malam ini yakni mengupas tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta Jilid II, yang juga disebut dengan PSBB pengetatan.

Pemilihan tema ILC Tv One dalam siaran ILC terbaru Selasa 15 September 2020 malam ini sebelumnya juga diumumkan di Twitter oleh sang Presiden ILC, Karni Ilyas.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul "Gubernur Anies: Akhirnya Menarik Rem Kompromi." Selamat menyaksikan. #ILCRemKompromiAnies,"

Demikian unggahan Karni Ilyas di Twitter, Senin 14 September 2020 petang WIB.

Tayangan ILC lTv One terbaru dengan pembahasan tema ILC Tv One Selasa besok tersebut tentunya bisa Anda saksikan di layar televisi dengan mengakses kanal live Tv One.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikannya via siaran kanal streaming Tv One di Tv Online Tv One yang mana link live streaming ILC Live malam ini edisi Selasa 15 September 2020 di live Tv One tersebut kami sematkan di artikel ini.

Sehingga Anda bisa menyaksikan siaran langsung ILC Tv One Selasa 15 September 2020 besok di perangkat gadget masing-masing pada tayangan ILC Malam Ini di TV One Live tersebut.

Berikut daftar bintang tamu ILC dalam siaran ILC malam ini, di siaran Tv One Live:

1. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

2. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

3. Geisz Chalifah

4. Suryani Motik

5. Bestari Barus

6. William Aditya

7. Eddy Soeparno

8. HN Nazar

9. Hana Suryani

10. Prof Effendi Gazali

11. M Qodari

Live Streaming Tv One, Siaram Tv Online Tv One Live ILC Tv One Selasa 15 September 2020