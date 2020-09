Bawaslu Minta KPU Tuntaskan Penanganan Pemilih di Perbatasan Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Ketapang tahun 2020.

Anggota Bawaslu Ketapang Ronny Irawan mengatakan saat ini pihaknya telah mengintruksikan kepada pengawas tingkat kelurahan/desa untuk memastikan apakah ada pemilih telah dilakukan Coklit namun tidak masuk DPS yang telah ditetapkan.

“Kami minta PKD memastikan apakah masih ada pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Memastikan apakah masih ada yang tidak sesuai penempatan TPSnya, serta meminta Panwascam maupun PKD agar memberi perhatian khusus pada hasil Coklit daftar pemilih di wilayah perbatasan,” kata Ronny, Selasa (15/9).

Ronny menyebutkan ada beberapa poin penting untuk KPU yang dijadikan perhatian, di antaranya meminta KPU menuntaskan penanganan pemilih di perbatasan Ketapang - Sukamara (Kalteng).

Kemudian yang berbatasan dengan Kabupaten lain di Kalbar dan Kalteng.

“Kita meminta KPU juga memberi perhatian khusus untuk pendataan pemilih yang berada di areal perusahaan, baik perkebunan dan pertambangan,” pintanya.

Selain itu, meminta KPU mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat dan sudah di coklit namun namanya tidak tercantum di DPS yang sudah di tetapkan.

“Bawaslu memberi apresiasi kepada KPU karena berkenan memberikan salinan DPS berupa data by name by address.

Terlebih keberadaan data tersebut sangat penting untuk keperluan pengawasan DPS di lapangan,” tandasnya.