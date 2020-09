JADWAL Liga Italia Seru - Juventus Vs Sampdoria, AC Milan Vs Bologna dan Benevento Vs Inter Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara kompetisi seru benua Eropa, Serie A Liga Italia akan kembali bergulir pekan ini.

Sejumlah klub-klub top di negara pizza itu akan memainkan laga perdana Musim 2020-2021 mulai Sabtu (12/9/2020) malam WIB.

Juventus akan melawan Sampdoria, AC Milan Vs Bologna, Verona Vs AS Roma dan Benevento Vs Inter Milan.

Di antara laga-laga tim top tersebut, pecinta Serie A Italia tentu akan menunggu debut pelatih anyar Juventus, Andrea Pirlo.

Namun, jelang debutnya, Andrea Pirlo dipusingkan dengan belum adanya penyerang baru yang berhasil digaet Bianconerri.

Melansir Bolasport.com, Juventus bahkan dirumokan bakal kehilangan Gonzalo Higuain, yang disebut merapat ke Inter Miami.

Penyerang Barcelona, Luis Suarez yang diisukan akan datang namun justru bakal merapat ke Atletico Madrid.

Adapun dalam satu minggu terakhir, nama bomber Chelsea, Olivier Giroud, masuk dalam radar Si Nyonya Tua.

Laporan dari Italia bahkan mengabarkan Olivier Giroud sudah sepakat pindah ke Turin.

Akan tetapi, Giroud buru-buru menepis rumor tersebut dengan menegaskan dirinya menghormati kontrak di Chelsea.