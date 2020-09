Polres Sanggau Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Tahap II Tahun 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepolisian Resor Sanggau menggelar Tes Kesamaptaan berkala semester II tahun 2020 untuk mengetahui kondisi fisik para personel guna menunjang kinerja di lapangan.

Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Gor Pancasila Kabupaten Sanggau, Jumat (11/9).

Kapolres Sanggau, AKBP Raymond M. Masengi, S. IK, MH melalui Kabagsumda Polres Sanggau AKP Suparwoto, S. IP mengatakan tujuan dilaksanakannya Tes Kesamaptaan untuk menjaga kesehatan para personil dalam menghadapi tantangan tugas dilapangan yang akan semakin berat.

“Tes Kesamaptaan ini untuk melihat kondisi fisik para personel, karena tugas di lapangan ini semakin berat, untuk itu harus didukung dengan fisik yang sehat serta stamina yang maksimal,” kata AKP Suparwoto.

Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kondisi jasmani personil, tes ini penting dan sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Kabagsumda mengatakan, antusias anggota cukup tinggi, dengan banyaknya peserta yang hadir untuk mengikuti Tes Kesamaptaan.

Tidak hanya bintara saja yang ikut langsung berpatisipasi tetapi pejabat utama juga turun langsung di lapangan.

“Seluruh personel Polres Sanggau dan jajaran yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah di sprintkan oleh Bagsumda untuk mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kesehatan itu nilainnya mahal jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut kegiatan yang seperti ini,” ujarnya.

Adapun materi tes kesamaptaan jasmani yang dilaksanakan meliputi lari selama 12 menit, push up, sit up, pull up dan shuttle run. (*)