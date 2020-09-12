Liga Italia
LIVE STREAMING Cagliari Vs AS Roma Malam Ini Jam 23.00 WIB | Link Live Hasil AS Roma Vs Cagliari
Saksikan melalui live streaming Cagliari Vs AS Roma dalam laga uji coba yang berlangsung, Sabtu (12/9/2020) malam jelang dini hari WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Cagliari Vs AS Roma dalam laga uji coba yang berlangsung, Sabtu (12/9/2020) malam jelang dini hari WIB.
Pertandingan Cagliari Vs AS Roma yang merupakan laga uji coba terakhir jelang kick-off Serie A Liga Italia ini berlangsung mulai pukul 23.00 WIB.
Anda bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung melalui AS Roma TV.
Selain itu, pantau hasil Cagliari Vs AS Roma melalui live score.
Link live streaming dan live score Cagliari Vs AS Roma tersedia di bagian akhir artikel ini.
Kepindahan Chris Smalling
Jelang laga ini, bek tengah Manchester United, Chris Smalling dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara pribadi dengan AS Roma.
Chris Smalling sempat dipinjamkan ke AS Roma selama satu musim penuh oleh Manchester United.
Smalling harus tersingkir dari skuad utama Manchester United karena kedatangan Harry Maguire pada musim panas 2019.
Tersingkir dari Manchester United tidak membuat Smalling melempem bersama klub barunya.
Cagliari Vs AS Roma
Live Streaming Cagliari Vs AS Roma
Streaming Cagliari Vs AS Roma
Hasil Cagliari Vs AS Roma
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