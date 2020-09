Polres Melawi Gelar TKJ Semester II, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Jaga kebugaran dan kesehatan personelnya, Bag Sumda Polres Melawi menggelar Tes Kesemaptaan Jasmani (TKJ) semester II.

Diikuti oleh seluruh Bintara, ASN dan Perwira serta Polsek Jajaran, Kegiatan ini digelaran di Mapolres Melawi, Jumat (11/9/2020) pagi.

Dalam kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Melawi AKBP Tris Supriadi, S.H., S.I.K., M.H dan Wakapolres Melawi Kompol Agus Mulyana, S.E., M.M serta diikuti juga oleh Pejabat Utama Polres Melawi.

Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) ini meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up dan shutle run (lari membentuk angka 8).

Semua rangkaian kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh peserta.

Tampak puluhan anggota sejak pagi mengantri untuk mengisi formulir tes kesamaptaan jasmani.

Sebelum mengikuti TKJ, setiap anggota dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu oleh Urkes Polres Melawi.

Wakapolres Melawi Kompol Agus Mulyana secara langsung membuka kegiatan TKJ ini dengan memberikan pesan kepada anggotanya saat persiapan star tes lari keliling Mapolres Melawi.

Wakapolres, berpesan kepada seluruh personelnya mengikuti TKJ, agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam setiap per-itemnya, terkecuali anggota yang mempunyai riwayat sakit tidak diwajibkan mengikuti Kesja ini.

“Saya berharap kepada seluruh Personil, agar mengikuti kegiatas tes Kesjas ini dengan bersungguh-sungguh dan serius, Dan bagi yang mempunyai riwayat sakit atau masuk golongan empat jangan di paksakan,” pesannya.

