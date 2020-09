Sosialisasi Perwako nomor 49 tahun 2020, Heri: Upaya Mengembalikan Singkawang ke Zona Hijau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Asisten Pemerintahan Sekda Kota Singkawang, Heri Apriadi bersama tim gabungan TNI dan Polri sosialisasi Perwako nomor 49 tahun 2020 sekaligus pembagian masker di pasar Hongkong dan pasar Beringin diikuti pula oleh

Heri Apriadi, selaku perwakilan Pemkot Singkawang ikut membagikan masker kepada masyarakat sembari memberikan sosialisai dan himbauan terkait Perwako 49 tahun 2020 yang rencananya akan diterapkan, Senin (14/9/2020) mendatang.

Heri menuturkan, mengacu pada Inpres no 6 tahun 2020, Imendagri no 4 tahun 2020, dan Pergub no 110 tahun 2020, Pemerintah Kota Singkawang sudah menerbitkan Perwako 49 tahun 2020.

"Perwako ini adalah hasil atau upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam menjaga kebersamaan kita supaya kita bisa menjaga Kota Singkawang ini agar kembali ke zona hijau," ujar Heri Apriadi saat diwawancarai wartawan, Kamis (10/9/2020).

Karena itu, kata Heri, kami berharap kepada masyarakat termasuk kepada para pendatang untuk menerapkan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak, untuk wajib di taati.

"Langkahnya diawali dengan disiplin diri sendiri dulu, kita awali disiplin diri sendiri dulu, baru sekasur suami kita, istri kita, anak kita, lalu kemudian sesumur dan melebar ke lainnya," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan dengan sungguh protokol kesehatan dan mengajak orang lain untuk bersama-sama menerapkan 3M.

Hingga kini, Kota Singkawang dinyatakan sebagai zona oranye wilayah Covid-19, dimana terdapat 15 pasien positif Covid-19 masih dirawat.

Bahkan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie ikut terpapar Covid-19 meskipun kini kondisinya sudah membaik.