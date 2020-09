HIDUP Pinkan Mambo Berubah Drastis, Tak Bisa Beri Makan Anak-anak, Banting Setir Jual Pisang Goreng. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pinkan Mambo Mantan pasangan duet Maia Estianty menceritakan kesulitan hidup yang dialaminya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (9/9/2020)

Pinkan menceritakan jika kala itu ia dan suaminya, mengalami kesulitan ekonomi.

Bahkan, Pinkan mengungkapkan bahwa di tahun sebelumnya, ia sempat tidak mampu memberi makan anak-anaknya.

Pinkan menyebut jika tidak ada saudara atau teman yang membantunya kala itu.

"Jadi benar anak-anak sampai enggak bisa makan itu?" tanya Melaney Ricardo.

"Benar banget Mel 1000%. Enggak bisa makan," kata Pinkan Mambo.

"Enggak ada saudara yang bantu?" tanya Melaney lagi.

"Enggak ada. Nobody help me (tidak ada yang membantuku)," ucap Pinkan Mambo.

Selain itu, Pinkan juga mengaku jika dirinya memiliki hutang dengan nominal yang cukup besar, yakni Rp 100 juta.

Kala itu, Pinkan mengaku bingung untuk membayar hutang-hutangnya tersebut