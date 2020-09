JADWAL Bola Malam Ini Link Live Streaming & Live Hasil AC Milan Vs Vicenza dan Frosinone Vs AS Roma

ILUSTRASI - Selebrasi pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pada laga serie A antara Inter Milan vs AC Milan di Stadion San Siro beberapa waktu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini akan memainkan laga seru dua tim top Serie A Liga Italia, pada Rabu (9/9/2020) malam WIB.

Keduanya, yakni AC Milan dan AS Roma.

Dua tim tersebut akan menggelar laga uji coba dalam persiapan menjelang kick-of Liga Italia 2020/2021.

AS Roma akan melawan tim Serie B Italia, Frosinone di Stadion Benito Stirpe, pada pukul 22.00 WIB.

Sedangkan, AC Milan akan melawan Vicenza, di Milanello, Rabu (9/9/2020) pukul 22.00 WIB.

Laga kedua tim juga dapat anda ikuti secara langsung melalui aplikasi resmi AC Milan, Milan TV, ataupun DAZN.

Link live streaming dan live hasil AC Milan Vs Vicenza dan Frosinone Vs AS Roma dapat diakses di bagian akhir artikel ini.

Duel melawan Vicenza dianggap sebagai langkah serius AC Milan dalam menyambut kompetisi musim depan.

Dalam laga ujicoba terakhirnya, AC Milan sendiri berhasil meraih kemenangan telak melawan Monza dengan skor akhir 4-1.

Empat gol tim berjuluk Rossoneri tersebut dihasilkan oleh Davide Calabria (6'), Daniel Maldini (40'), Pierre Kalulu (89'), dan Lorenzo Colombo (90+2').