Tingkatkan Kebugaran dan Kesehatan Jasmani, Polres Kapuas Hulu Laksanakan TKJ Bagi Anggotanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani anggota Polri, Polres Kapuas Hulu melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) yang dilaksanakan secara berkala dalam setiap tahunnya.

Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) semester kedua tahun 2020 yang dilaksanakan di GOR Putussibau, Selasa (8/9/2020).

Kabag Sumda Polres Kapuas Hulu melalui Paur Lat Ipda Robin menyatakan, bahwa TKJ ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemampuan kesamaptaan jasmani setiap personil Polri.

Hal ini juga merupakan program dari Biro SDM Polda Kalbar yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

"Dalam pelaksanaan kegiatan TKJ ini dibagi menjadi tiga zona. Namun untuk pelaksanaannya setiap zona dipusatkan di GOR Putussibau," ujar Robin.

Bahwa TKJ terdiri dari lari mengelilingi lapangan sepak bola GOR Putussibau selama 12 menit, sit up, push up, shuttle run dan pull up serta dilaksanakannya tes bela diri Polri.

Robin menjelaskan, sebelum Tes Kesamaptaan dan bela diri Polri ini dimulai, peserta tes melaksanakan cek kesehatan yang dilakukan Ur Kes Polres Kapuas Hulu.

"Barulah dilanjutkan dengan pemanasan," ungkapnya. (*)