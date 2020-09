Gelar Pestival Burung Berkicau Kapolres Melawi CUP dan Bakti Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di berbagai kalangan, Kapolres Melawi AKBP Tris Supriadi, S.H., S.I.K., M.H bekerja sama dengan Melawi Bird Club dan NZR Indonesia (juri) melaksanakan kegiatan Lomba Burung Berkicau di lapangan Jaya bersama Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi, Minggu (6/9/2020).

Kapolres Melawi AKBP Tris Supriadi, S.H., S.I.K., M.H yang diwakili oleh Waka Polres Melawi Kompol Agus Mulyana, S.E., M.M membuka kegiatan tersebut sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat tidak mampu.

"Ada 19 kelas yang di lombakan, murai batu open A, Love Bird dewasa A, Kacer A, Cucak Hijau A, Kenari B, Konin C, Murai Batu Open B, LB Bebas Aksi B, Kacer B, Cucak Hijau B, Love Bird Paud B, Serindit C, Kapas Tembak C, Kenari C, Murai Batu Open C, Love Bird Dewasa C, Kacer C, Cucak Hijau C, Love Bird Paud C," jelas Agus Mulyana.

"Selain memberikan bantuan sembako kita juga menyiapkan Doorprize sepeda, kipas angin dan lain-lain. Alhamdulillah kegiatan ramai diikuti pencinta Kicau mania, mereka datang dari Sanggau, Sekadau, Sintang dan Melawi," tambah Agus Mulyana.