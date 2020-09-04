The Changcuters Single Cari Rasa Duduki Posisi Pertama Volare Pekan Ini
Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare.
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Top Ten musik indo pekan ini dipegang oleh band The Changcuters.
Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare.
Selain The Changcuters, ada sepuluh musisi tanah air yang masuk dalam kategori top ten versi radio Volare. Siapa saja, kita simak yuk!
• Adaptasi by Tulus Masuk Posisi Pertama Top Ten Musik Indo Pekan Ini
NO ARTIST- TITLE
1 The Changcuters - Cari Rasa
2 Polka Wars - Tien Shinhan
3 Yura Yunita - Hoola
4 Aldrian Risjad - State of Uncertainty
5 The SIGIT - Another Day
6 Fadhilonn - Panjaja Rasa
7 RADIKALIDEOLOGI - Jangan Banyak Bicara
8 Binar & Bilal Indrajaya - Harum
9 RAYHAN NOOR & Agatha Pricilla - Colors
10 Mikha Angelo - Human (*)
Tags
The Changcuters
Top Ten Volare
Radio Volare
Volare
rilis
Tribunpontianak
tribunpontianak.co.id
Rivaldi Ade Musliadi
Berita Populer
|Krisdayanti Sebut Lebih Baik Mundur, Tak Mau Banyak Ikut Campur Pernikahan Aurel dan Atta Halilintar
|Katalog Promo JSM Giant 4-7 September 2020, Serba Hemat Minyak Goreng Deterjen & Beras Harga Spesial
|KRONOLOGI Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Suami & Dua Anak Terkonfirmasi Covid-19 Gejala Mual
|Soal dan Jawaban TVRI Jumat 4 September 2020 Kelas 4-6 SD, Tugas TVRI 4 September Kelas 4 5 6 SD
|KATALOG PROMO JSM INDOMARET 4-6 September 2020 Diskon Tango Minyak Goreng Hemat Banget Hanya 3 Hari!
Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Sumber: Tribun Pontianak