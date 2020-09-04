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The Changcuters Single Cari Rasa Duduki Posisi Pertama Volare Pekan Ini

Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare.

zoom-inlihat foto The Changcuters Single Cari Rasa Duduki Posisi Pertama Volare Pekan Ini
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Top Ten musik indo pekan ini dipegang oleh band The Changcuters.

Single Cari Rasa masuk dalam kategori pertama dalam Minggu ini di radio Volare.

Selain The Changcuters, ada sepuluh musisi tanah air yang masuk dalam kategori top ten versi radio Volare. Siapa saja, kita simak yuk!

Adaptasi by Tulus Masuk Posisi Pertama Top Ten Musik Indo Pekan Ini

NO ARTIST- TITLE

1 The Changcuters - Cari Rasa

2 Polka Wars - Tien Shinhan

3 Yura Yunita - Hoola

4 Aldrian Risjad - State of Uncertainty

5 The SIGIT - Another Day

6 Fadhilonn - Panjaja Rasa

7 RADIKALIDEOLOGI - Jangan Banyak Bicara

8 Binar & Bilal Indrajaya - Harum

9 RAYHAN NOOR & Agatha Pricilla - Colors

10 Mikha Angelo - Human (*)

Tags
The Changcuters
Top Ten Volare
Radio Volare
Volare
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Rivaldi Ade Musliadi
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Editor: Rivaldi Ade Musliadi
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