Kunci Jawaban Tema 3 Kelas Halaman 99 dan 100 Buku Tematik SD Subtema 2 Tentang Penemuan Komputer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belajar dari rumah bagi pelajar di Indonesia menjadi pilihan utama untuk tetap belajar selama masa pandemi covid-19.

Pada artikel ini bagi siswa kelas 6 SD akan ada kunci jawaban khusus buku tematik tema 3 subtema 2 tentang Penemuan Komputer yang berada di halaman 99 hingga 100.

Pada tema 3 ini siswa diajakan untuk belajar mengenai sejarah dan cerita dari temuan teknologi.

Untuk lebih memahami siswa akan mendapatkan sejumlah soal yang harus dijawaban dari materi soal yang diberikan.

Berikut pembahasan mengenai materi buku tematik tema 3 kelas 6 SD/MI yang mengusung topik teknologi komputer.

ilustrasi Belajar dari Rumah (Freepik)

Ayo Membaca

Pada halaman 98, disajikan sebuah teks tentang penemuan komputer.

Teman-teman diminta membaca teks tersebut untuk menambah pengetahuan.

Charles Babbage, Mengubah Dunia dengan Komputernya

Penemu komputer adalah Charles Babbage adalah seorang ahli Matematika. Beliau-lah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan (1791-1871) adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan bapak komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792, mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung.

Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama “note on the application of machinery to the computation of astronomical and mathematical tables”. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya.