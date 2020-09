Kadinsos Provinsi Kalbar Sebut 159 Ribu KPM Dapat Bantuan Beras 15 Kg

TRIBUNPONTIANAK. CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Golda menyebutkan sebanyak 159,644 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seluruh Kabupaten di Kalbar mendapatkan beras sebanyak 15 kilogram per Kartu Keluarga (KK) setiap bulan sekali dalam tiga bulan kedepan.

"Jadi ada dua simbolik pada hari ini kita berikan beras 15 kilogram," ujarnya di kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2020).

Golda mengatakan bahwa data KPM tersebut berasal dari setiap Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi dan valid di provinsi Kalbar.

"Sesuai dengan dats program dari pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah valid by name by address," jelasnya.

Hingga kini dikatakan Kadinsos, sebanyak 7 ribu ton beras yang telah diap disalurkan kepada masyarakat Kalbar yang telah terdata di DTKS.

Yang mana penyediaan beras tersebut bersinergi dengan Bulog Kalbar.