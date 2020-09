HASIL Pertandingan Timnas U 19 Hari Ini? Lihat Jadwal Indonesia Vs Kroasia TC Kroasia | Live Mola Tv

HASIL Pertandingan Timnas U 19 Hari Ini? Lihat Jadwal Timnas Vs Kroasia di TC Kroasia | Live Mola Tv / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Skuad Garuda Muda Timnas Indonesia alias Timnas U-19 akan kembali beraksi di lapangan hijau.

Laga sepak bola dari Timnas U-19 ini akan hadir dalam agenda Training Center alias pemusatan latihan Timnas U-19 di Kroasia, alias TC Kroasia.

Selama berada di negaranya gelandang legendaris Real Madrid, Luka Modric, para punggawa Timnas U-19 juga akan berlaga di ajang International U-19 Friendly Tournament 2020.

Dikutip dari laman resmi PSSI, sedikitnya akan ada tiga pertandingan yang dilakoni Timnas U-19 asuhan pelatih Shin Tae-yong selama berada di Kroasia.

Tiga laga itu yakni Timnas U-19 Vs Kroasia, Timnas U-19 Vs Bulgaria, dan laga Timnas U-19 Vs Arab Saudi.

Selain Indonesia, Arab Saudi dan Bulgaria U-19 juga memang turut ambil bagian dalam turnamen internasional persahabatan ini.

Lalu, kapan saja pertandingan tersebut dijadwalkan?

Jadwal Timnas U-19 di TC Kroasia dan International U-19 Friendly Tournament 2020, Simak Pertandingannya di Live Mola Tv

Berikut jadwal Timnas U-19 selama di Kroasia dan berlaga di ajang International U-19 Friendly Tournament 2020.

1. Sabtu 5 September 2020, Timnas U-19 Vs Bulgaria