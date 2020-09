DAFTAR Penghasilan 5 Youtuber Indonesia, Baim Wong Digeser Deddy Corbuzier, Atta Halilintar Terbawah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula) harus tergeser posisinya sebagai Youtuber berpenghasilan tertinggi bulan ini.

Kini, nama Deddy Corbuzier tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Lantas dimana posisi Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong dan Raffi Ahmad Nagita Slavina?

Mengacu data Social Blade, Jumat (28/8), Deddy Corbuzier menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan.