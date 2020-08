AKSES Siapbersamakumkm Kemenkopukm go id, Syarat UMKM Dapat Bantuan Rp 2,4 Juta | Link Bantuan UMKM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira bagi para pegiat usaha kecil menengah alias UMKM di Tanah Air.

Di tengah masa pandemi virus Corona Covid-19 yang mendera saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM, menghadirkan stimulus berupa bantuan kepada sejumlah UMKM nasional.

Terkait hal tersebut, dikutip dari Kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan bantuan yang mulai diberikan tersebut skemanya langsung diberikan melalui transfer ke rekening masing-masing pemilik usaha.

Pemerintah memberikan bantuan tunai untuk UMKM sebesar Rp 2,4 Juta.

Kabarnya, bantuan yang diberikan UMKM tersebut akan diserahkan langsung ke pelaku usaha melalui transfer rekening.

"Per unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address. Direncanakan diluncurkan pada 17 Agustus 2020," kata Teten.

Meski demikian, Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto menjelaskan, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai bantuan tersebut adalah penerima tidak langsung dapat menggunakannya.

Hal ini karena penerima harus melengkapi sejumlah syarat mulai dari dokumen hingga surat pernyataan.

"Nasabah yang menerima bantuan presiden (banpres) datang ke kantor BRI dengan membawa dokumen berupa buku tabungan, kartu ATM, dan identitas diri," kata Aestika.

Ia mengatakan, apabila kelengkapan dokumen belum dipenuhi maka saldo banpres akan ditahan terlebih dahulu.

Dengan demkian syarat UMKM dapat bantuan Rp 2 koma 4 Juta tersebut benar-benar harus dipenuhi terlebih dahulu.