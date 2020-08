RS di Kalbar Belum Diizinkan Test PCR untuk ke Tiongkok, Ini Harapan Mahasiswa USTC Asal Sintang

Fitri Ariyesti mahasiswi S2 di Universitas of Science and Technology of China. --

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Fitri Ariyesti, mahasiswi Universitas of Science and Technology of China, mempertanyakan kebijakan Kementrian Kesehatan yang tidak merekomendasikan rumah sakit di Kalbar untuk tes Covid- 19 bagi pelaku perjalanan yang ingin ke luar negeri.

Berdasarkan daftar lembaga medis untuk Pemeriksaan Tes Asam Nukleat Virus Corona di Indonesia yang dipublish di

http://id.china-embassy.org, hanya 72 rumah sakit yang tercantum dalam list rujukan untuk pemeriksaan ada tidaknya corona.

Di Kalbar tak satupun ada rumah sakit atau lembaga medis rujukan pemeriksaan tes asam Nukleat.

Yang ada, justru lima lembaga medis di Kalimantan Timur.

Padahal, Fitri saat ini berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sejak pandemi Covid melanda, Universitas of Science and Technology of China tempatnya belajar meliburkan aktivitas.

• Sekjen Kemenkes RI Puji Kinerja Pemprov Kalbar dalam Penanganan Covid-19

"Masukan buat Kemenkes dan Tim gugus covid, soal kebijakan barunya soal bepergian ke luar negeri.

Masak RS rujukan buat tes asam nukleat cuma ada dibeberapa kota dan provinsi saja, sementara di Kalbar, gak ada.

Padahal, Itu test sebagai salah satu syarat penerbangan ke luar negeri.

5 hari sebelum boarding, harus tes dulu. Di Kalbar ngak ada, cuma di Kaltim.