Kuota 30 GB Rp 1 Bagi Pengguna Kartu 3 dan Cashback 20 Persen Tiap Isi Ulang Selama Promo Buruan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seiring masih berlangsung sekolah online sebagai pilihan utama dalam proses belajar di Indonesia, pemerintah akan memberikan bantuan kuota internet kepada pelajar dan guru.

Rencana realisasi pulsa untuk kuota internet ini mulai September sampadi Desember 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudahaan Nadiem Makarim mengungkapkan anggaran subsidi kuota internet untuk guru berasal dari dana Program Organisasi Penggerak.

Anggarannya sebesar Rp 7,2 triliun dengan rincian kuota internet kepada siswa 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, dan mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan.

Sementara itu Provider Tri (3) selaku perusahaan telekomunikasi di Indonesia turut memberikan dukungan terhadap program Pemerintah dengan meluncurkan pemberian Kuota sebesar 30 GB kepada pelanggannya.

• Cara Dapat Kuota Gratis 35 GB Bantuan Kemendikbud Subsidi Kuota Belajar untuk Siswa dan Mahasiswa

Kuota 30GB berlaku 24 jam selama 30 hari bisa didapatkan seharga Rp 1 saja.

Selain berhak atas kuota 30GB, anda juga bisa menikmati 20 % Cashback untuk setiap isi ulang pulsa.

Dilansir Tribunpontianak.co.id promo hanya berlaku untuk pengguna Tri yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, guru atau dosen yang mendaftarkan nomor Tri di sekolah atau kampus sebelum 31 Agustus 2020.

Periode promo berlaku selama September – Desember 2020.

Namun, Tri Indonesia berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Program ini setiap saat dan sewaktu-waktu, sesuai kebijakan Tri Indonesia.