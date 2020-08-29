JADWAL TV❗ Belajar TVRI Sabtu 29 Agustus, Dunia Terbalik di RCTI dan Bioskop Trans TV American Ultra
Trans TV akan menyajikan film spesial dari pukul 09.30 WIB Monster Truck, pukul 19.00 WIB The Host, dilanjutkan dengan Film Come And Fine Me...
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal acara TV Sabtu 29 Agustus 2020 informasi tayangan lengkap untuk channel Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV dan tentu saja TVRI.
Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah pada akhir pekan.
Beberapa film Sabtu 29 Agustus baik luar negeri dan Indonesia juga akan menemani akhir pekan keluarga di antaranya:
Trans TV akan menyajikan film spesial dari pukul 09.30 WIB Monster Truck, pukul 19.00 WIB The Host, dilanjutkan dengan Film Come And Fine Me dan Film American Ultra.
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SCTV akan ada Film Get Married 2.
RCTI akan ada Film Mahasiswi Baru dan Film Bollywood.
Berikut acara TV Sabtu 29 Agustus 2020:
Trans TV
04:00WIB
05:00WIB Islam Itu Indah
06:30WIB Insert Pagi
07:30WIB Good Morning Weekend
08:30WIB Celebrity On Vacation
09:00WIB Ibu Pintar
09:30WIB Film Spesial Weekend: Monster Truck
11:30WIB Insert
12:30WIB Brownis - Obrowlan Manis
14:00WIB Raffi, Billy and Friends
15:00WIB Janji Suci Raffi dan Gigi
16:00WIB CNN Indonesia News Update
17:00WIB Bikin Laper Weekend
JADWAL TV Sabtu 29 Agustus 2020
Sabtu 29 Agustus 2020
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