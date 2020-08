JADWAL TV❗ Belajar TVRI Sabtu 29 Agustus, Dunia Terbalik di RCTI dan Bioskop Trans TV American Ultra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal acara TV Sabtu 29 Agustus 2020 informasi tayangan lengkap untuk channel Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, MNC TV dan tentu saja TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah pada akhir pekan.

Beberapa film Sabtu 29 Agustus baik luar negeri dan Indonesia juga akan menemani akhir pekan keluarga di antaranya:

Trans TV akan menyajikan film spesial dari pukul 09.30 WIB Monster Truck, pukul 19.00 WIB The Host, dilanjutkan dengan Film Come And Fine Me dan Film American Ultra.

SCTV akan ada Film Get Married 2.

RCTI akan ada Film Mahasiswi Baru dan Film Bollywood.

Berikut acara TV Sabtu 29 Agustus 2020:

Trans TV

04:00WIB

05:00WIB Islam Itu Indah

06:30WIB Insert Pagi

07:30WIB Good Morning Weekend

08:30WIB Celebrity On Vacation

09:00WIB Ibu Pintar

09:30WIB Film Spesial Weekend: Monster Truck

11:30WIB Insert

12:30WIB Brownis - Obrowlan Manis

14:00WIB Raffi, Billy and Friends

15:00WIB Janji Suci Raffi dan Gigi

16:00WIB CNN Indonesia News Update

17:00WIB Bikin Laper Weekend