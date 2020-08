Topik ILC Malam Ini di Tv One Selasa 25 Agustus 2020, Kebakaran Kejaksaan Agung | Streaming TvOne / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Peristiwa terbakarnya gedung Kejakasaan Agung (Kejagung RI) pada Sabtu 22 Agustus 2020 malam lalu menyita perhatian publik.

Tak kurang bahkan sang jurnalis senior Karni Ilyas pun turut menaruh perhatian peristiwa nahas tersebut.

Melalui panggung Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One, perhatian terhadap peristiwa tersebut 'dibuktikan'.

Sang Presiden ILC Karni Ilyas dan timnya memilih peristiwa tersebut menjadi topik ILC malam ini di Tv One edisi Selasa 25 Agustus 2020.

• ILC Malam Ini, Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Jadi Tema ILC 25 Agustus 2020 | TvOne Online

Pemilihan tema ILC 25 Agustus 2020 tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan Karni Ilyas kepada publik melalui akun media sosial Twitter.

Dalam unggahan yang diposting pada Senin 24 Agustus 2020 petang WIB lalu itu, Sang Presiden ILC Karni Ilyas juga memastikan soal jam tayang siaran langsung ILC Tv One Selasa ini.

"Dear Pencinta ILC, Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul: "Waduh, Kok Kejaksaan Agung Terbakar?" Selamat menyaksikan. #ILCKejaksaanAgungTerbakar,"

Demikian unggahan Karni Ilyas soal Tema ILC malam ini alias ILC terbaru edisi 25 Agustus 2020 tersebut.

Tayangan ILC malam ini dan pembahasan topik ILC Tv One tersebut tentunya bisa Anda saksikan di siaran langsung Tv One.

Selain itu, tentunya juga bisa disaksikan di siaran tv online Tv One, Tv One Streaming, Tv Online Tv One Live.

Berikut beberapa di antara link live streaming Tv One untuk menyaksikan siaran langsung ILC tebaru, ILC Tv One edisi Selasa 25 Agustus 2020: