Mengenal Kai Havertz, Pemain Incaran Chelsea Gelandang Bayer Leverkusen Bikin Rekor di Bundesliga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Kai Havertz tengah menjadi sorotan pencinta dunia bola.

Gelandang serang Bayer Leverkusen ini dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan The Blues, julukan Chelsea pada musim panas ini.

Kabar Chelsea telah mencapai kesepakatan terkait transfer Kai Havertz ini berdasarkan laporan jurnalis sekaligus pakar transfer pemain, Fabrizio Romano, pada Senin (24/8/2020) malam WIB.

Kai Havertz nantinya akan bersama Chelsea hingga lima musim mendatang.

"Terkonfirmasi," tulis Romano melalui akun Twitter-nya.

"Chelsea dan Bayer Leverkusen akan menandatangani perjanjian untuk Kai Havertz untuk mendapatkan tambahan 100 juta euro (80-10-10)."

"Kontrak lima tahun, Lampard sudah berbicara dengan Kai."

"Dokumen waktu antara dua klub untuk menyelesaikan setiap detail. Here we go soon (sangat segera)," tulis Fabrizio Romano.

Sebelumnya, The Blues melihat harga klausul pelepasan yang terlalu mahal mengaku keberatan dan meminta diskon.

Sebab, mereka telah lebih dulu menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Hakim Ziyech dan Timo Werner.