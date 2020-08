Jadi Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto: Alhamdulillah Saya Mendapat Amanah Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara senator Kalbar, H Sukiryanto, S.Ag terpilih sebagai Ketua Komite IV DPD RI masa sidang 2020-2021.

Sebelumnya, Ketua IKBM Kalbar ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite IV DPD RI.

H Sukiryanto disahkan menjadi Ketua Komite IV DPD RI melalui Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Senin (24/08/2020).

Seperti diketahui, di setiap tahun diadakan pemilihan ulang pimpinan beserta anggota alat kelengkapan, baik yang sifatnya utama, pendukung, maupun penunjang.

• Sukiryanto Gandeng OJK Kawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Setiap sub bagian yang terdiri dari sub wilayah Barat 1, sub wilayah Barat 2, sub Wilayah Timur 1 dan sub Wilayah Timur 2 mencalonkan satu nama untuk menjadi pimpinanan alat kelengkapan dan setelah ditetapkan empat pimpinanan maka dilanjutkan dengan pemilihan ketua alat kelengkapan.

H Sukiryanto dicalonkan oleh sub bagian wilayah timur 1 yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat.

• Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto Puji Konsep Pemberdayaan Ekonomi LDII Kalbar

"Alhamdulillah, tentu saya bersyukur telah mendapat amanah baru ini, tentu kepercayaan ini akan saya jawab dengan kerja-kerja sesuai tupoksi DPD RI," kata Sukiryanto kepada Tribun.

Ia pun berharap doa dari masyarakat Kalbar agar dapat diberi kesehatan dalam menjalankan tugas.

"Saya harap doanya dari masyarakat Kalbar agar diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas," ujar Sukiryanto.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID