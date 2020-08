Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 4 Halaman 11 12 13 14 15 17 18 Buku Tematik Materi Selalu Berhemat Energi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hai adik-adik bagaimana kabar kalian semua? Tetap semangat ya belajar dari rumah.

Berikut kami sajikan kunci jawaban buku tematik kelas 4 tema 2 halaman 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18.

Seperti diketahui, Tema 2: Selalu Berhemat Energi terdapat pada Subtema 1: Sumber Energi, Pembelajaran 2.

Kunci jawaban Tema 2 Kelas 4 halaman 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18

Kunci jawaban ini bisa menjadi panduan bagi orang tua membimbing anak belajar di rumah.

Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 4 Halaman 11, 12, 13, 14, 15, 17 & 18:

Kunci Jawaban Halaman 11

Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan?

Yang saya temukan dari notasi angka lagu menanam jagung adalah irama lagu 4/4. Terdapat notasi angka Do=1, Re=2, Mi=3, Fa=4, Sol=5, La=6, Si=7.

Terdapat angka 0 yang artinya adalah tanda istirahat. Juga ditemukan tanda titik setengah not angka yang menandakan bahwa not angkat sebelum tanda titik ketukannya bertambah. Misal 1, dibaca Do dengan 2 ketukan.

Terdapat juga dua notasi angka yang di atasnya diberi tanda garis. Ini mempunyai arti bahwa kedua not tersebut dibaca dalam satu ketukan atau masing-masing 1/8 ketukan, sehingga nana terdengar cepat.