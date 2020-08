The Real Mantau Hanya Ada di Golden Tulip Pontianak, "BUKAN" di Tempat Lain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbicara soal kuliner Nusantara, Golden Tulip jagonya.

Satu di antara kuliner Golden Tulip yang tersohor di Pontinak ialah Mantau dengan ciri khas yang tiada duanya.

Mantau yang disajikan bersama daging sapi dengan cabe kering ini kini menjadi oleh-oleh bila berkunjung ke Pontianak, Jumat (21/8/2020).

Mantau merupakan makanan khas Asia yang berasal dari Tiongkok yang dibawa ke Pontianak oleh General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak Danuri Efendi yang sudah malang melintang di dunia Food & Baverage (F&B) di perhotelan.

Dengan background yang dimiliki oleh beliau, Hotel Kuliner yang menjadi cita-citanya kini sudah terwujud, dengan menjual produk Mantau sebagai menu andalan dalam setiap event dan bahkan sudah merambah sebagai oleh-oleh Kkhas dari Golden Tulip Pontianak.

General Manager Golden Tulip Pontianak, Danuri Efendi yang memperkenalkan Mantau ke Pontianak yang saat ini menjadi oleh-oleh khas. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Danuri menjelaskan jika Mantau Golden Tulip adalah produk F&B yang dijual secara resmi oleh Hotel Golden Tulip pertama kali di Pontianak dengan Pilihan Mantau Kukus atau Mantau Goreng dengan tekstur Kulit Luar yang Crispy dan dalam yang lembut.

“Mantau merupakan oleh-oleh Khas Golden Tulip Pontianak yang hanya dijual oleh Sub Bisnis Unit ( SBU ) di Drive Thru Golden Tulip, Food Truck Golden Tulip, Drive Thru Bandara Internasional Supadio dan akan segera buka di Gate 2 di Terminal Keberangkatan,” tegasnya agar tidak terjadi kekeliruan.

Mantau Golden Tulip merupakan jenis makanan yang bisa dijadikan sebagai menu sarapan pagi dengan komposisi bahan dasar yang sangat mengenyangkan dan praktis untuk dinikmati.

Mantau dengan cita rasa sesungguhnya hanya ada di SBU yang telah ditegaskan oleh Danuri tersebut lho Tribuners, jadi jangan sampai salah tempat untuk menikmati Mantau dengan rasa yang istimewa.

